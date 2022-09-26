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1 час назад

США прокомментировали предоставление убежища для россиян

Елена Прошина

Вашингтон планирует рассматривать обращения граждан России о предоставлении убежища в США в индивидуальном порядке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

США прокомментировали предоставление убежища для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать тему о предоставлении убежища россиянам, покидающим страну с целью избежать призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Карин Жан-Пьер пояснила, что не будет говорить о визовой политике государств ЕС, расскажет только о том, какую позицию занимает президент Джо Байден.

Представитель Белого дома напомнила, что Штаты с самого начала спецоперации проводили различие между российским правительством и гражданами РФ.

«Любой, кто стремится избежать преследования, независимо от гражданства, может обращаться за убежищем в Соединенных Штатах», - уточнила Жан-Пьер.

Она добавила, что к каждому обратившемуся будет индивидуальный подход.

Ранее сообщалось, что в ЕС призвали выдавать визы людям, стремящимся покинуть Россию с целью избежать мобилизации.

Политика,Джозеф Байден,Администрация США,Правительство РФ,ЕС,
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