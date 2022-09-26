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33 минуты назад

МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок в РФ

Елена Прошина

МИД Эстонии призвал граждан республики не посещать Россию. Об этом в понедельник, 26 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на портал ERR.

МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломаты призвали граждан Эстонии не предпринимать поездки в РФ без необходимости. Кроме того, они посоветовали воздержаться от поездок в регионы, которые граничат с Украиной.

Внешнеполитическое ведомство посоветовало эстонцам, находящимся в настоящее время в России, вернуться домой. В особенности, если они приехали по вопросам, которые не являются критически важными.

В МИД уточнили, что возможности консулов по оказанию помощи лицам с двойным гражданством ограничены. Это связано с тем, что российские власти рассматривают тех, у кого одновременно есть паспорта России и Эстонии, как своих граждан.

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