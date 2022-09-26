Советник-посланник посольства Японии в Москве в понедельник был вызван в МИД РФ в связи с противоправной деятельностью консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Данный сотрудник генконсульства объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
"26 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул Генерального консульства Японии в г. Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть Российскую Федерацию", - сообщили в министерстве.
В МИД РФ также отметили, что японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания.