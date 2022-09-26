"26 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул Генерального консульства Японии в г. Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть Российскую Федерацию", - сообщили в министерстве.