Глава Крыма раскрыл подробности мобилизации сына

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из республики и Севастополя резервисты, в том числе и его сын. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Аксенова, его сын уже принял присягу. Кроме того, молодой человек проходил службу в воинской части ВКС в Севастополе.

23 сентября стало известно, что сын главы Крыма попал под частичную мобилизацию. Глава российского региона напомнил, что закон не делает различий ни для кого.

«Сегодня мой сын был призван. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс», — подчеркнул Аксенов.