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1 час назад

В правительстве поддержали законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

Lenta.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В правительстве поддержали законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму», — добавил он.

19 сентября сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Помимо увеличения штрафов, соавтор законопроекта депутат Хинштейн предлагал наказывать за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений в книгах и фильмах.

Ранее Хинштейн заявлял, что понятие административно наказуемой пропаганды ЛГБТ будет расширено. По его словам, под понятием пропаганды будет также подразумеваться изображение гомосексуальных отношений «нормальными».

В июле в Государственную Думу был внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, авторами которого выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР.

Политика,Александр Хинштейн,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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