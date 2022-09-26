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25 минут назад

МИД РФ: агрессивность США растет

Рамблер

Вашингтон пытается мобилизовать своих союзников на все более агрессивное и жесткое противостояние с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

МИД РФ: агрессивность США растет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметил, что сейчас в МИД России вынуждены заниматься «в прямом смысле слова управлением кризисом».

«Все более острым и все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно (…) Мы видим их попытки мобилизовать своих сателлитов, своих вассалов, на еще более агрессивное, жесткое противостояние России», - пояснил Сергей Рябков в эфире Первого канала.

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что давление на Россию станет еще сильнее после проведения референдумов о вхождении в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет ТАСС.

«Безусловно, ситуация после проведения референдумов не станет проще. Безусловно, те заявки на усиление нажима на Россию, которые прозвучали в том числе и с ооновской трибуны на самом высоком уровне со стороны США и группы государств, которыми они руководят, будут реализовываться», - заметил Сергей Рябков.

По его словам, дипломатическое ведомство к этому готово и намерено продолжать борьбу.

23 сентября в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Президент США Джо Байден уже пообещал, что Вашингтон никогда и ни при каких условиях не признает вхождение территорий в состав РФ, а также заявил о намерении Белого дома работать «над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек» для Москвы.

Политика,Сергей Рябков,Джозеф Байден,МИД России,Первый канал,
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