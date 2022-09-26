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9 минут назад

В Кремле сделали заявление о дате принятия новых регионов в состав РФ

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о дате официального принятия новых регионов в состав России будет сообщено своевременно, пишет ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о дате принятия новых регионов в состав России
Фото: ТАССТАСС

«Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями. Мы будем информировать вас своевременно», - пояснил официальный представитель Кремля

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что, если соответствующее решение будет принято в ходе референдумов, то процесс присоединения республик Донбасса и других освобожденных территорий будет «достаточно быстрым».

«Я точно не могу сказать. Я фактически убежден, что это будет достаточно быстро», - отметил Песков.

Он также напомнил, что есть целых ряд необходимых процедур, которые необходимо для этого провести.

«Потребуются, безусловно, определенные решения и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов. (…) Все будет выполнено в срок в соответствии с действующим законодательством», - заключил он.

23 сентября в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Референдумы в Донбассе и других областях: как в мире отреагировали на голосование

В Кремле отметили, что в случае, если на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет принято решение о присоединении, попытки Украины вернуть контроль над этими территориями будут расцениваться как атака на Россию.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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