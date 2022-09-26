В Кремле ответили на вопрос о дате принятия новых регионов в состав России

Кремль обещает своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель президента страны Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 26 сентября.

«Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями», — уточнил он.

Вместе с этим пресс-секретарь Кремля не подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию 30 сентября.