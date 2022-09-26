Россияне заплатят за безопасность

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому все потребители газа обязаны будут установить в своих домах газоанализаторы.

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Это специальный прибор, определяющий уровень концентрации газа в воздухе.

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До сих пор установка такого оборудования была добровольной. Теперь может стать принудительной. Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева великодушно заявила, что жителям не придется бегать по магазинам и искать нужное оборудование. Все хлопоты по покупке и установке приборов возложат на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома. Зато у граждан в платежке за услуги ЖКХ появится дополнительная строчка.

Газоанализаторы с установкой стоят примерно 3,5 тыс. рублей. Есть более продвинутые модели с клапаном, перекрывающим подачу газа в случае утечки, - 5,5 тыс. «Оплата будет производиться в рассрочку, в платежках она почти незаметна», - убеждает Светлана Разворотнева.

По мнению депутатов, установка газоанализатора может прибавить к расходам жильцов примерно 1%, а вместе с обслуживанием и проверкой оборудования - до 5%. Эксперты считают, что для кошелька потребителя это не станет большой нагрузкой.

Практика показывает, что обычно в крупных регионах газом занимается только одна организация. В Москве, например, это Мосгаз - в столице к газу подключены 1,8 млн квартир.

«В остальных же регионах проверку газовых плит, колонок, котлов осуществляют по индивидуальным договорам с разными газовыми компаниями. Но это далеко не всегда поставщики голубого топлива, зачастую у таких организаций нет своей аварийно-диспетчерской службы, за квартиры в одном и том же доме могут отвечать сразу несколько компаний», - добавила Светлана Разворотнева.

Теперь депутаты предполагают навести порядок в этой сфере.

Другая история - частные дома. Здесь при газификации должны сразу устанавливать газоанализаторы. Договоры на обслуживание оборудования собственники обязаны подписывать самостоятельно. Но чаще всего этим никто не занимается. В среднем по стране такие соглашения отсутствуют у 60% владельцев жилья. В частных домах оборудование не проверяется годами. Из-за этого и происходят аварии, которые могут привести к смертельным исходам. Например, в 2020 году при использовании бытового газа было зафиксировано 11,6 тыс. происшествий.

Подобный законопроект уже рассматривался в 2019 году. Тогда по стране прокатилась волна происшествий, связанных с газовым оборудованием. Многие помнят трагедию в Магнитогорске, где взрыв снес половину многоквартирного дома. Погибли 39 человек. Двумя годами раньше в Ижевске жертвами подобного ЧП стали 7 человек.