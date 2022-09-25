Озвучена возможная дата присоединения к России новых территорий

Процедура вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей может пройти 30 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

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«С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий», - подчеркнул источник.

По словам собеседника агентства, на церемонии принятия новых регионов может присутствовать президент России Владимир Путин.