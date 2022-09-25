Озвучена возможная дата присоединения к России новых территорий

Процедура вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей может пройти 30 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.
«С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий», - подчеркнул источник.
По словам собеседника агентства, на церемонии принятия новых регионов может присутствовать президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что на 30 сентября запланировано важное протокольное мероприятие. Предположительно, глава государства выступит на нем или после него с посланием Федеральному собранию.