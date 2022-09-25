Лавров ответил на вопрос об окончании спецоперации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после выступления на ГА ООН ответил на вопрос о завершении спецоперации на Украине. По его словам, Россия должна выполнить свои цели.

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Насколько долго продлится эта ситуация, я не буду гадать, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел сослался на заявление президента Владимира Путина.

И президента спрашивали, он ответил, что мы видим свои цели, которые были объявлены, и мы работаем над достижением этих целей, — сказал Сергей Лавров.

Все, что нужно знать о спецоперации, уже сказал глава российского государства, отметил глава МИД РФ. В обращении президента к гражданам 24 февраля сказано, что главными целями СВО являются устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины и защита населения Донбасса.

Только что китайский журналист спрашивал о конечной цели операции. Вам нужно чаще и внимательнее читать заявления президента Путина, он все объявил 24 февраля, — пояснил российский министр.