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19 минут назад

Лавров ответил на вопрос об окончании спецоперации на Украине

News.ru

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после выступления на ГА ООН ответил на вопрос о завершении спецоперации на Украине. По его словам, Россия должна выполнить свои цели.

Лавров ответил на вопрос об окончании спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Насколько долго продлится эта ситуация, я не буду гадать, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел сослался на заявление президента Владимира Путина.

И президента спрашивали, он ответил, что мы видим свои цели, которые были объявлены, и мы работаем над достижением этих целей, — сказал Сергей Лавров.

Все, что нужно знать о спецоперации, уже сказал глава российского государства, отметил глава МИД РФ. В обращении президента к гражданам 24 февраля сказано, что главными целями СВО являются устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины и защита населения Донбасса.

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Только что китайский журналист спрашивал о конечной цели операции. Вам нужно чаще и внимательнее читать заявления президента Путина, он все объявил 24 февраля, — пояснил российский министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областях — это ответ на призыв украинского президента Владимира Зеленского русским уходить с Украины. Он также заявил, что Запад «закатил истерику» из-за волеизъявления народа на востоке Украины.

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