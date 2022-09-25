Решение Путина застало врасплох Байдена

Решение российского лидера Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало врасплох главу Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщил в издании Geopolitika.news журналист из Хорватии Зоран Метер.

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По его словам, в настоящее время президент США осуществляет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в Конгресс, которые пройдут в начале ноября.

Кроме того, американские граждане не считают события вокруг Украины важной проблемой для своей страны, и, как говорят опросы общественного мнения, отводят этому событию только 11 место среди приоритетов для Америки.