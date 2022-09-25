Лавров обвинил Зеленского в угрозах применить ядерное оружие еще до спецоперации

Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Украиной ядерным оружием, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление на пресс-конференции главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
Российский министр напомнил, что в январе 2022 года украинский лидер до начала специальной военной операции заявил в одном из своих выступлений, что было большой ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. По словам Лаврова, эту тему Зеленский поднял в разговоре о том, как решать проблемы, возникающие на Украине.
Как отметил глава МИД РФ, случаи применения ядерного оружия прописаны в доктрине ядерной безопасности России.
«Приглашаю вас посмотреть еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия», — отметил Лавров.
По словам дипломата, вся территория РФ находится под полной защитой государства.
Также Лавров ответил на вопрос немецкого журналиста о том, почему так много российских граждан покидают страну. Российский министр уточнил, не подписывала ли Германия конвенцию Совета Европы о правах человека, где зафиксирован принцип свободы передвижения.