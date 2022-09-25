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50 минут назад

Лавров обвинил Зеленского в угрозах применить ядерное оружие еще до спецоперации

Елена Прошина

Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Украиной ядерным оружием, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление на пресс-конференции главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров обвинил Зеленского в угрозах применить ядерное оружие еще до спецоперации
Фото: EPAEPA

Российский министр напомнил, что в январе 2022 года украинский лидер до начала специальной военной операции заявил в одном из своих выступлений, что было большой ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. По словам Лаврова, эту тему Зеленский поднял в разговоре о том, как решать проблемы, возникающие на Украине.

Как отметил глава МИД РФ, случаи применения ядерного оружия прописаны в доктрине ядерной безопасности России.

«Приглашаю вас посмотреть еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия», — отметил Лавров.

По словам дипломата, вся территория РФ находится под полной защитой государства.

Также Лавров ответил на вопрос немецкого журналиста о том, почему так много российских граждан покидают страну. Российский министр уточнил, не подписывала ли Германия конвенцию Совета Европы о правах человека, где зафиксирован принцип свободы передвижения.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,Совет Европы,
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