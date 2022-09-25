Лавров обвинил Зеленского в угрозах применить ядерное оружие еще до спецоперации

Российский министр напомнил, что в январе 2022 года украинский лидер до начала специальной военной операции заявил в одном из своих выступлений, что было большой ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. По словам Лаврова, эту тему Зеленский поднял в разговоре о том, как решать проблемы, возникающие на Украине.