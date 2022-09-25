Лавров ответил на вопрос, почему россияне спешно покидают Россию

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Российский министр в ответ на это уточнил, не подписывала ли Германия конвенцию Совета Европы о правах человека, где зафиксирован принцип свободы передвижения.

«А разве в Германии не ратифицировали конвенцию Совета Европы о правах человека, где свобода передвижения?», — сказал дипломат.

Поводом для вопроса могли послужить сообщения об увеличении количества выезжающих за пределы России после начала частичной мобилизации. Кроме того, в Германии заявили о готовности выдать визы россиянам, которые уезжают из страны из-за нежелания быть призванными в армию.