Лавров ответил на вопрос, почему россияне спешно покидают Россию

Немецкий журналист на пресс-конференции на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН спросил главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, почему так много российских граждан покидают страну, сообщает news.ru.
Российский министр в ответ на это уточнил, не подписывала ли Германия конвенцию Совета Европы о правах человека, где зафиксирован принцип свободы передвижения.
«А разве в Германии не ратифицировали конвенцию Совета Европы о правах человека, где свобода передвижения?», — сказал дипломат.
Поводом для вопроса могли послужить сообщения об увеличении количества выезжающих за пределы России после начала частичной мобилизации. Кроме того, в Германии заявили о готовности выдать визы россиянам, которые уезжают из страны из-за нежелания быть призванными в армию.
На фоне мобилизации спрос на авиабилеты из аэропортов России за границу вырос в несколько раз. При этом перелеты резко подорожали. Особенно это коснулось безвизовых постсоветских республик Закавказья и Центральной Азии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после объявления в России частичной мобилизации, сильно преувеличена.