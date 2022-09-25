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1 час назад

Лавров ответил на вопрос, почему россияне спешно покидают Россию

Елена Прошина

Немецкий журналист на пресс-конференции на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН спросил главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, почему так много российских граждан покидают страну, сообщает news.ru.

Лавров ответил на вопрос, почему россияне спешно покидают Россию
Фото: ТАССТАСС

Российский министр в ответ на это уточнил, не подписывала ли Германия конвенцию Совета Европы о правах человека, где зафиксирован принцип свободы передвижения.

«А разве в Германии не ратифицировали конвенцию Совета Европы о правах человека, где свобода передвижения?», — сказал дипломат.

Поводом для вопроса могли послужить сообщения об увеличении количества выезжающих за пределы России после начала частичной мобилизации. Кроме того, в Германии заявили о готовности выдать визы россиянам, которые уезжают из страны из-за нежелания быть призванными в армию.

На фоне мобилизации спрос на авиабилеты из аэропортов России за границу вырос в несколько раз. При этом перелеты резко подорожали. Особенно это коснулось безвизовых постсоветских республик Закавказья и Центральной Азии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после объявления в России частичной мобилизации, сильно преувеличена.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,Совет Европы,
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