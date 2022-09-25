В Госдуме отреагировали на случаи нарушений при мобилизации

После сообщений об ошибках при частичной мобилизации председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что парламентарии отреагируют на все жалобы и не оставят граждан «один на один с проблемами». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к главам российских регионов с призывом не допускать «перегибов», «ошибок» и «качественно» выполнять государственную задачу.

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"Возникают разные ситуации"

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Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что вопрос о частичной мобилизации регулируется федеральными законами, указами президента России, постановлениями правительства и приказами Минобороны.

"Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить", - подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, к частичной мобилизации "нельзя относиться формально", так как от ее эффективности зависит "боеспособность Вооруженных сил", "решение задач специальной военной операции".

"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами", - пообещал Володин.

"Быстро отчитаться важнее"

Валентина Матвиенко после появления сообщений о некорректных случаях мобилизации обратилась в своем Telegram-канале к главам российских регионов. Она отметила, что губернаторы – председатели призывных комиссий, поэтому на них "лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний".

Спикер Совфеда напомнила, что Министерство обороны обнародовало критерии отбора военнообязанных, которые могут быть призваны при частичной мобилизации. Для того, чтобы избежать "неточностей и неверных толкований", представители оборонного ведомства также дали дополнительные разъяснения.

"Считаю это очень правильным. В такой чувствительной теме не должно быть места для разночтения и "лакун" для субъективного применения. В то же время, мы видим, что появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация "с мест" о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, создается впечатление, что "где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу".

"Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она уверена, что "таких случаев быть не должно, даже единичных", так как люди "должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий".

"Считайте, что обращаюсь лично – если необходимо, круглосуточно, семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки", - призвала Матвиенко.

Случаи ошибок при мобилизации

Накануне глава Якутии Айсен Николаев сообщил об ошибках при мобилизации в его регионе и назвал их недопустимыми. Он также поручил "минимизировать" подобные случаи.

"К сожалению, есть случаи ошибок при мобилизации, и призываются те, кто не должен призываться по указу президента. К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены", – приводятся слова Николаева на сайте правительства Якутии.

В тот же день губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале также пообещал вернуть домой всех мобилизованных по ошибке. Он подчеркнул, что все сообщения у него "на контроле".

"В СМИ появляются сообщения о различных инцидентах в ходе мобилизации. Проверяем каждое, разбираемся и индивидуально, и комиссионно. В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась", - пообещал чиновник.

Он добавил, что "никто не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале тоже пообещал "обязательно разобраться" со всеми случаями призыва на военную службу по ошибке.

Аналогичные ошибочные случаи мобилизации зафиксировали власти Магаданской области и в Бурятии. А в Саратовской области пресс-служба губернатора региона сообщила, что было отменено решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта запаса Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района. Мужчину пытались мобилизовать, хотя у него нет боевого опыта, он лишь участвовал в трехмесячных сборах 40 лет назад.

Кроме того, Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что военкоматы формально относятся к своим обязанностям в рамках мобилизации, а повестки получают те, кто не подлежит призыву. Он направил соответствующую жалобу в Минобороны на имя министра Сергея Шойгу с требованием "неукоснительно соблюдать правила призыва".