Стало известно, когда Дума обсудит вхождение зон референдумов в РФ

Депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в палате. При этом сами парламентарии могут собраться на внеплановое заседание для обсуждения проекта на следующий день, 29 сентября.

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Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении освобожденных территорий в РФ на внеочередном заседании 29 сентября, — говорится в сообщении ТАСС.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР работают 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Для беженцев также открыты участки в России. У избирателей из Запорожской области есть 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти обещают обеспечивать безопасное волеизъявление.