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47 минут назад

Стало известно, когда Дума может обсудить вхождение зон референдумов в РФ

News.ru

Депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в палате. При этом сами парламентарии могут собраться на внеплановое заседание для обсуждения проекта на следующий день, 29 сентября.

Стало известно, когда Дума обсудит вхождение зон референдумов в РФ
Фото: 

Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении освобожденных территорий в РФ на внеочередном заседании 29 сентября, — говорится в сообщении ТАСС.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР работают 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Для беженцев также открыты участки в России. У избирателей из Запорожской области есть 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти обещают обеспечивать безопасное волеизъявление.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запорожская и Херсонская области могут перейти в правовое поле России в случае положительного результата на референдуме в течение года. По его словам, в ближайшие месяцы будут разработаны и приняты федеральные законы, необходимые для этой процедуры. По ним изберут депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от новых областей.

Политика,ЛДПР,Совет Федерации,Госдума,
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