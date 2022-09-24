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19 минут назад

В ГД внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

Майк Габриелян

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной думской базе, сообщает РИА Новости.

В ГД внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторами инициативы стали депутаты Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Татьяна Ларионова.

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Этот же проект федерального закона предусматривает освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период военной службы.

Также среди льгот - выплата компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50 процентов; освобождение от налога на имущество; выплата ежемесячного пособия до трех лет для детей, и пособие для беременной супруги мобилизованного.

Помимо этого мобилизованным заплатят 50% процентов стоимости ОСАГО.

Предусмотрено и предоставление отсрочки для граждан, являющихся единственными специалистами в сельской местности, и для единственных кормильцев в семье.

Политика,Татьяна Ларионова,Алексей Корниенко,Нина Останина,Владимир Путин,Госдума,
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