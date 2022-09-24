В ГД внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной думской базе, сообщает РИА Новости.

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Этот же проект федерального закона предусматривает освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период военной службы.

Также среди льгот - выплата компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50 процентов; освобождение от налога на имущество; выплата ежемесячного пособия до трех лет для детей, и пособие для беременной супруги мобилизованного.

Помимо этого мобилизованным заплатят 50% процентов стоимости ОСАГО.