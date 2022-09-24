Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

По его словам, если бы больше дипломатов из ЕС переговорили с Лавровым, то это могло бы помочь в решении украинского конфликта. Сийярто подчеркнул, что в текущих ситуациях нужно использовать все шансы, поэтому он находится в постоянном контакте с российским министром.