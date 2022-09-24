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36 минут назад

Глава МИД Венгрии Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

Газета.Ru

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал сожаление в связи с тем, что он единственный из представителей Европейского союза встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если бы больше дипломатов из ЕС переговорили с Лавровым, то это могло бы помочь в решении украинского конфликта. Сийярто подчеркнул, что в текущих ситуациях нужно использовать все шансы, поэтому он находится в постоянном контакте с российским министром.

«Обсуждение и диалог необходимо продолжать, особенно в нынешних условиях, когда нарастает напряженность и опасность эскалации войны, к сожалению, реальна. Если мы не будем говорить друг с другом, то причиним еще более серьезный вред», — сказал глава венгерского МИДа.

Он добавил, что если Россия и США перестанут вести диалог, то ситуация в мире может только ухудшиться, а это нельзя допустить.

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В ходе этого же выступления Сийярто призвал завершить кризис на Украине для предотвращения конфликта РФ и НАТО.

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