США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS заявил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.

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По его словам, в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия.

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Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

Позиция России

В ответ на слова Салливана депутат от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Соединенным Штатам важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские, хотя такой необходимости нет. Он отметил, что американская сторона понимает «градус пропагандистской войны».

По словам политика, вторая задача американской стороны заключается в том, чтобы приучить мир к мысли, что США имеют право на «решительный ответ».

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очерердь, отметил, что американским специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину России, прежде чем делать в СМИ предупреждения об ответе на возможный удар.

Слуцкий также заявил, что именно Соединенные Штаты являются первопричиной сегодняшнего конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность применение ядерного оружия Россией в рамках выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».

Глава ведомства также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

Возможность применения ядерного оружия на Украине ранее оценил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, подобные заявления не имеют ни малейшей рациональной основы. Критерии использования таких вооружений никак не касаются разворачивающегося на Украине сценария, сказал зампостпреда.

Условие применения ядерного оружия

В августе заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал условие применения страной ядерного оружия.

По словам дипломата, ядерное оружие может быть применено «исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу». Он подчеркнул, что такое пояснение имеется в военной доктрине страны.

Также Нечаев обвинил Соединенные Штаты и страны НАТО в нагнетании «агрессивной антироссийской риторики с акцентом на возможность применения ядерного оружия», но выразил надежду, что они «отдают себе отчет», чем это может обернуться.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, в свою очередь заявил, что Россия может использовать ядерное оружие при наличии угрозы существованию страны. Он отметил, что соответствующие сценарии прописаны в военной доктрине РФ.

Рябков добавил, что Соединенные Штаты в попытке размыть баланс ответственности за использование ядерных вооружений. «Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс отвественности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников», — сказал он.