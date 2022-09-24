Глава Якутии высказался о мобилизованных по ошибке людях

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть домой тех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.
По его словам, в регионе фиксируются ошибки при проводении мобилизации и призываются те, кто не должен быть призван.
«Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — приводит слова Николаева сайт правительства республики.
Глава Якутии поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».