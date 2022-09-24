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5 минут назад

Глава Якутии пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке людей

RT на русском

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть домой тех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.

Глава Якутии высказался о мобилизованных по ошибке людях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в регионе фиксируются ошибки при проводении мобилизации и призываются те, кто не должен быть призван.

«Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — приводит слова Николаева сайт правительства республики.

Глава Якутии поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов.

Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Политика,Украина,Айсен Николаев,Владимир Путин,
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