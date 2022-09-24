Кадыров выступил с новой инициативой по мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет порядка 5 миллионов человек. Об этом он написал в Telegram.

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«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ<ФСБ, ФСО, СВР<СВР, УФСИУФСИН, ФТС, Прокуратура, СК», — добавил Кадыров.

По его словам, если оставить половину сотрудников на служебном посту, вторая половина в количестве 2,5 миллиона человек «снесет любую западную армию». Руководители этих подразделений в настоящее время могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений, заключил глава республики.