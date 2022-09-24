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23 минуты назад

В Крыму призвали Запад смириться с новым миропорядком

Газета.Ru

Западу нужно смириться с новым мировым порядком, в котором России отведена роль одного из мировых центров, заявил РИА "Новости" постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

В Крыму призвали Запад смириться с новым миропорядком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, противникам России следует четко усвоить, что строить новый мировопорядок без нее и без учета ее национальных интересов не получится.

"Именно это мы доказываем нашим бывшим партнерам, которые пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров", — отметил Мурадов.

Ранее в российском МИД заявили о попытке Запада сохранить выгодный только ему миропорядок. Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, США и их союзники в попытке сохранить гегемонию оказывают беспрецедентное давление на другие государства. О начале формирования нового миропорядка заявлял и президент Ирана.

Политика,Георгий Мурадов,Сергей Шойгу,МИД России,
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