Западу нужно смириться с новым мировым порядком, в котором России отведена роль одного из мировых центров, заявил РИА "Новости" постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
По его словам, противникам России следует четко усвоить, что строить новый мировопорядок без нее и без учета ее национальных интересов не получится.
"Именно это мы доказываем нашим бывшим партнерам, которые пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров", — отметил Мурадов.
Ранее в российском МИД заявили о попытке Запада сохранить выгодный только ему миропорядок. Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, США и их союзники в попытке сохранить гегемонию оказывают беспрецедентное давление на другие государства. О начале формирования нового миропорядка заявлял и президент Ирана.