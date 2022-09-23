Минюст России расширил список физлиц-иноагентов

Минюст России в очередной раз расширил список физлиц-иноагентов, указано на сайте ведомства. В список вошли: украинский журналист Роман Цимбалюк, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди), главный редактор сайта Newsader Александр Кушнарь и председатель профсоюза оппозиционера Алексея Навального «Альянс учителей» Даниил Кен.
Согласно информации на портале Минюста, все названые лица занимаются политической деятельностью.
16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, ранее отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.