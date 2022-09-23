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16 минут назад

Захарова: никакие угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели и задачи СВО

Елена Прошина

Никакие угрозы со стороны Евросоюза и других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи военной спецоперации. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ее ответ опубликовали на сайте ведомства.

Захарова ответила на угрозы Борреля
Фото: ТАССТАСС

«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — отметила Захарова.

Также она указала на то, что предстоящие референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях «полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий».

Боррель призвал к новым антироссийским санкциям

Ранее Боррель после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране созвал экстренное собрание глав МИД ЕС на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи глава евродипломатии опубликовал заявление, в котором от имени всего Евросоюза осудил действия главы РФ и проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,Генассамблея ООН,ЕС,
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