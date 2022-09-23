Захарова ответила на угрозы Борреля

Никакие угрозы со стороны Евросоюза и других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи военной спецоперации. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ее ответ опубликовали на сайте ведомства.

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«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — отметила Захарова.

Также она указала на то, что предстоящие референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях «полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий».