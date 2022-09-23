Посол России в Вашингтоне назвал расчленение России основной целью США

Основными целями Вашингтона в настоящее время являются расчленение Российской Федерации на несколько отдельных стран, лишение ее ядерного оружия, а также изгнание из Совбеза ООН, предупредил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что дипломат озвучил задачи США во время выступления на конференции «К 60-летию Карибского кризиса».
«Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить», – подчеркнул посол.
Ранее Антонов заявил, что поставки Украине ракет ATACMS могут привести к втягиванию Штатов в прямой конфликт с Москвой.