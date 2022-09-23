Посол России в Вашингтоне назвал расчленение России основной целью США

Основными целями Вашингтона в настоящее время являются расчленение Российской Федерации на несколько отдельных стран, лишение ее ядерного оружия, а также изгнание из Совбеза ООН, предупредил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА «Новости».