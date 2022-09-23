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59 минут назад

Посол России в Вашингтоне назвал расчленение России основной целью США

Рамблер

Основными целями Вашингтона в настоящее время являются расчленение Российской Федерации на несколько отдельных стран, лишение ее ядерного оружия, а также изгнание из Совбеза ООН, предупредил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА «Новости».

Посол России в Вашингтоне назвал расчленение России основной целью США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что дипломат озвучил задачи США во время выступления на конференции «К 60-летию Карибского кризиса».

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«Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить», – подчеркнул посол.

Ранее Антонов заявил, что поставки Украине ракет ATACMS могут привести к втягиванию Штатов в прямой конфликт с Москвой.

Политика,Анатолий Антонов,НАТО,Совбез ООН,
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