Совбез РФ: ядерная война не должна быть развязана

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия против развязывания ядерной войны, и обвинил Запад в «ядерном шантаже». Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять о нашей приверженности известной формуле, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», - подчеркнул Венедиктов.

Он отметил, что в РФ есть государственная политика ядерного сдерживания и Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ядерного оружия во всем мире. Страна, в частности, «до последнего» пыталась согласовать с США новые договоренности о безопасности.

«В то же время на Западе многие политики, общественные деятели и эксперты на регулярной основе позволяют себе заявления, которые не просто носят безответственный характер, а граничат с ядерным шантажом», - заявил замсекретаря Совбеза.

По его словам, западные политики допускают применение против России оружия массового уничтожения.

Венедиктов посоветовал Западу вспомнить о Карибском кризисе и том, что даже на его пике американцы «не позволяли себе даже на словах жонглировать угрозами ядерной войны».

«Призрак ядерной угрозы, казалось бы, ушедший в прошлое после окончания противоборства СССР и США, вновь обозначился на горизонте. Замечу, что это происходит отнюдь не по вине России», - заключил он.