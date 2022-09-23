Избитый Мамаевым и Кокориным чиновник потерял должность

Из Минпромторга уволился Денис Пак, которого в 2018 году избили в московском кафе российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Фото: Авилов Александр / агентство «Москва» Авилов Александр / агентство «Москва»

Чиновник возглавлял в министерстве департамент автомобильной промышленности.

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Как говорят источники «Ведомостей», на должности Пак себя особо не проявил и вообще мало чего полезного сделал. Стала ли низкая эффективность следствием удара стулом по голове, журналисты не уточнили.

Об увольнении Пака сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве. Официально Минпромторг эту информацию ещё не комментировал. При этом на сайте ведомства у департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения не указан руководитель — только его замы.

Пак возглавил департамент в 2017 году. Начинал чиновник весьма неплохо: уже спустя год службы его наградили орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Государство оценило вклад Дениса Климентьевича в проект «Единая модульная платформа», который позволил создать «широкий модульный ряд отечественных автомобилей».

Однако чуть позже в жизни Пака началась чёрная полоса. Его имя стало известно на всю страну не благодаря успехам автопрома, а из-за драки.

Осенью 2018 года чиновник вместе со своим коллегой сцепился в кафе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Во время замеса Кокорин взял стул и с размаху ударил им Пака по руке и голове. В результате Пак получил черепно-мозговую травму, чиновника пришлось везти в больницу. Футболистов впоследствии задержали, отправили в СИЗО, а потом и в тюрьму под Белгородом. На свободу они вышли только в сентябре 2019-го, отсидев 11 месяцев.

Об увольнении Пака сообщали и «Ведомости». По их данным, уволить главу департамента собирались уже давно. Один из собеседников издания пояснил, что чиновник в последнее время не «принимал участия в отстаивании решений, которые бы шли на пользу автопрому».

После демарша зарубежных компаний, которые или ушли с рынка, или приостановили поставки, российский автопром оказался в сложном положении.