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6 минут назад

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин сегодня собирает Совет безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал о планах президента представитель Кремля.

Отметим, что такое совещание состоится впервые после объявления Путиным частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек — это чуть более 1% всего мобилизационного ресурса страны.

Также, возможной темой обсуждения станут референдумы по теме присоединения к России. Сегодня, 23 сентября, они стартовали в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — голосование продлится до 27 сентября включительно.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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