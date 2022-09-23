Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин сегодня собирает Совет безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал о планах президента представитель Кремля.
Отметим, что такое совещание состоится впервые после объявления Путиным частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек — это чуть более 1% всего мобилизационного ресурса страны.
Также, возможной темой обсуждения станут референдумы по теме присоединения к России. Сегодня, 23 сентября, они стартовали в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях — голосование продлится до 27 сентября включительно.