Сына главы Крыма мобилизовали

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что его сына призвали в рамках частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, сегодня, 23 сентября, молодой человек отправился в военную часть.

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«Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришел ко мне сам, горжусь своим сыном», — рассказал он.

Аксенов добавил, что ранее его сын проходил службу в армии. На днях молодому человеку позвонили из военкомата, после чего он связался с отцом и сказал, что «не может оставаться в стороне».