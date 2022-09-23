Сына главы Крыма мобилизовали

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что его сына призвали в рамках частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, сегодня, 23 сентября, молодой человек отправился в военную часть.
«Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришел ко мне сам, горжусь своим сыном», — рассказал он.
Аксенов добавил, что ранее его сын проходил службу в армии. На днях молодому человеку позвонили из военкомата, после чего он связался с отцом и сказал, что «не может оставаться в стороне».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.