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24 минуты назад

Матвиенко призвала губернаторов исключить ошибки при проведении мобилизации

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки.

Матвиенко обратилась к губернаторам по поводу мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» – написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

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Матвиенко отметила, что в соцсетях активно обсуждается информация о призыве в рамках мобилизации граждан, которые не попадают под объявленные Министерством обороны критерии.

Спикер Совфеда подчеркнула, что на призывных комиссиях председательствуют губернаторы, и ответственность за исполнение мобилизационных кампаний лежит на них.

Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

Политика,Украина,Валентина Матвиенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,Совет Федерации,
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