В Госдуме объяснили необходимость отсрочки для IT-специалистов

«Дело не в том, что IT-специалисты какие-то особенные. Просто сегодня наша экономика в них остро нуждается», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев.

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Ранее Минобороны и Минцифры поддержали отсрочку от частичной мобилизации для высокотехнологичных отраслей.

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«Работа наших IT-спецалистов крайне важна. Причина тому – импортозамещение. Дело в том, что западные компании, связанные с информационными технологиями, либо блокируют российский рынок, либо вовсе уходят с него», – сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Он напомнил, что Минцифры совместно с комитетом по информационным технологиям Госдумы еще в прошлом году настаивали на том, чтобы предоставлять отсрочку от армии работникам IT-сектора. «Служба в армии является для сотрудников этой отрасли одним из поводов уехать за границу. «Утечки мозгов» сейчас допустить нельзя. IT-специалисты крайне нужны для всего народного хозяйства именно в качестве айтишников, а не в качестве людей, которые бегают с автоматом или работают водителями», – подчеркнул собеседник.

«Такое решение было принято не просто потому, что мы жалеем IT-специалистов или они у нас какие-то особенные. Сейчас, как и во время Великой Отечественной войны, существует своего рода бронь для дефицитных рабочих, для тех, кто работает на крайне важном направлении – будь то атомный проект или сфера, связанная с национальной безопасностью», – уточняет парламентарий.

«Работники IT-сектора могут быть приравнены к людям, которые работают на сферу нацбезопасности. Решение Минобороны я считаю абсолютно правильным. И Минцифры, и комитет по информационным технологиям Госдумы будут прилагать все силы, чтобы это решение исполнялось правильно», – заключил Матвейчев.

О том, что сотрудники отдельных высокотехнологичных отраслей экономики получат отсрочку, ранее сообщило Министерство обороны. Освобождать таких сотрудников от призыва будут на основе списков, которые работодатели передадут в Генштаб. При этом Минобороны, уточнило, что речь идет о специалистах, которые работают по специальности, передает РБК.

Кроме того, Минцифры также поддерживает решение Минобороны об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики.

Право на отсрочку, как добавляется в сообщении министерства, могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений, операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, а также зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Подчеркивается, что специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также ряде организаций финансового рынка, не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация.