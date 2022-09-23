Раскрыто местонахождение депутата Милонова

Зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов приехал в Донбасс. Об этом сообщила его пресс-секретарь, передает телеканал «Звезда» в Telegram.

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Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» подали заявления о направлении их на службу в зону проведения специальной операции на Украине в составе Вооруженных сил.

К нему обратились зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, уточнил Турчак.