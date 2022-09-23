Пятый депутат Госдумы попросил отправить его в зону спецоперации

«В кулуарах мы неоднократно разговаривали с депутатами Госдумы, которые также изъявляли желание ехать. Я думаю, что список будет прибавляться. Насколько я боюсь за свою жизнь или не боюсь – вы знаете, только дурак ничего не боится. Все мы переживаем, и родные, и близкие — это объяснимо, как и у других граждан нашей страны. Но личный пример, и я думаю, что защищать родину сегодня не просто профессия, это призвание, это гражданская позиция каждого нашего гражданина страны», — подчеркнул он.