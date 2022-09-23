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29 минут назад

Пятый депутат Госдумы попросил отправить его в зону спецоперации

Газета.Ru

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Газете.Ru», что поддерживает желание своих коллег поехать в зону специальной военной операции и отметил, что тоже написал заявление в Минобороны, однако не знает, когда отправится на фронт.

Пятый депутат Госдумы попросил отправить его в зону спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Официальное заявление подается в Министерство обороны либо в Росгвардию. Я подавал еще раньше в Министерство обороны. Когда отправлюсь на фронт, не знаю. Эти вопросы любят тишину. Право каждого — ехать или не ехать. Конечно, здесь должны быть определенные навыки и мотивация, но мотивация у нас одна — защищать родину, я думаю, что она присутствует у всех, но определенные навыки должны быть: военная специальность, участие в боевых действиях. Но я в любом случае приветствую», — сказал он.

По мнению Швыткина, количество депутатов, желающих поехать в зону СВО, будет увеличиваться. Он добавил, что боится за свою жизнь, но считает необходимым защищать родину.

«В кулуарах мы неоднократно разговаривали с депутатами Госдумы, которые также изъявляли желание ехать. Я думаю, что список будет прибавляться. Насколько я боюсь за свою жизнь или не боюсь – вы знаете, только дурак ничего не боится. Все мы переживаем, и родные, и близкие — это объяснимо, как и у других граждан нашей страны. Но личный пример, и я думаю, что защищать родину сегодня не просто профессия, это призвание, это гражданская позиция каждого нашего гражданина страны», — подчеркнул он.

Ранее о том, что Швыткин подал шесть заявлений на мобилизацию, рассказывал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что они будут рассмотрены и удовлетворены.

Четыре депутата Госдумы подали заявление на участие в СВО

В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в зону боевых действий захотели отправиться еще четыре депутата: Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов и Сергей Сокол.

Политика,Дмитрий Хубезов,Юрий Швыткин,Виталий Милонов,Сергей Сокол,Дмитрий Саблин,Вячеслав Володин,Андрей Турчак,Росгвардия,Единая Россия,Госдума,
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