Матвиенко: референдумы в Донбассе соответствуют международным нормам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях о присоединении к России соответствуют международным нормам и уставу Организации Объединенных Наций .

"Референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность. Волеизъявление происходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ДНР, ЛНР, других освобожденных территорий есть законное право. А в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", — сказала она.

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъектов стартовало в 8:00 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Референдум продлится до 27 сентября. Сообщалось, что первые четыре дня голосования будут проходить на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей из соображения безопасности. 27 сентября голосование пройдет уже на избирательных участках. Тогда же начнется подсчет голосов. В ряде российских городов также открылись участки для голосования для беженцев.