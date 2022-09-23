Пушилин обратился к жителям Донбасса

«Дорогие земляки! Более 8 лет мы ждали этого момента. Проведение референдума историческая веха, не только потому что мы уверены в его положительном результате, но и потому что это кульминация нашего общего непростого пути. Мы возвращаемся домой, это главный мотив всех наших дел и сражений», - сказал Пушилин.