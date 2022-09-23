Пушилин обратился к жителям Донбасса

На территории ДНР 23 сентября начался референдум о вступлении в состав Российской Федерации на правах субъекта. Глава республики Денис Пушилин в своем Телеграм-канале обратился к жителям Донбасса.
«Дорогие земляки! Более 8 лет мы ждали этого момента. Проведение референдума историческая веха, не только потому что мы уверены в его положительном результате, но и потому что это кульминация нашего общего непростого пути. Мы возвращаемся домой, это главный мотив всех наших дел и сражений», - сказал Пушилин.
В своем обращении он также отметил, что рад не только за всех жителей республики, но и за РФ, которая прирастет «непокоренным Донбассом». Референдум он назвал решающим, прорывным шагом в новую реальность.
«С 2014 года народ Донбасса прошел долгий и опасный путь домой. Каждый день нас пытаются запугать и уничтожить. Но террор всевозможные блокады и война, развязанные Украиной на нашей земле оказались бессильны против выбора героического народа Донбасса», - сказал глава республики.
Напомним, референдум будет проходить с 23 по 27 сентября. Он также проходит на территории ЛНД, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ сделает все, чтобы обеспечить максимальную безопасность для граждан в дни проведения референдумов.