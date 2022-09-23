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18 минут назад

Генпрокурор РФ сравнил заморозку российских активов за рубежом со средневековым пиратством

ТАСС

Генпрокурор России Игорь Краснов сравнил действия государств, принявших решения о заморозке российских активов, со средневековым пиратством, с которым может столкнуться любая страна, проводящая независимую политику. Об этом он заявил, выступая на 20-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС, проходящем в Астане.

Генпрокурор РФ сделал заявление о заморозке российских активов
Фото: ТАССТАСС

"Волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыблемы", - подчеркнул Краснов, чье выступление привели в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты. Видимо, еще сильны воспоминания о былом величии Ост-Индской компании", - отметил генпрокурор. "И здесь важно подчеркнуть, что с подобными вызовами может столкнуться каждая страна, проводящая независимую политику", - подчеркнул Краснов.

Политика,Игорь Краснов,ШОС,Генпрокуратура РФ,
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