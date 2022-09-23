Генпрокурор РФ сделал заявление о заморозке российских активов

Генпрокурор России Игорь Краснов сравнил действия государств, принявших решения о заморозке российских активов, со средневековым пиратством, с которым может столкнуться любая страна, проводящая независимую политику. Об этом он заявил, выступая на 20-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС , проходящем в Астане.

"Волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыблемы", - подчеркнул Краснов, чье выступление привели в пресс-службе Генпрокуратуры России .

"Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты. Видимо, еще сильны воспоминания о былом величии Ост-Индской компании", - отметил генпрокурор. "И здесь важно подчеркнуть, что с подобными вызовами может столкнуться каждая страна, проводящая независимую политику", - подчеркнул Краснов.