Лавров заявил о генезисе украинского кризиса в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН информировал делегацию контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине о генезисе украинского кризиса.
"Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота при поддержке ряда стран Запада в 2014 году и о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции. При этом было подчеркнуто, что безусловным приоритетом для нас является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.
"С российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, которая была подтверждена в ходе очередного заседания совета министров иностранных дел стран - членов ЛАГ в Каире 6 сентября этого года", - добавили в дипведомстве.
Лавров на встрече с делегацией Контактной группы ЛАГ по Украине высоко оценил сбалансированную позицию организации по украинскому вопросу.