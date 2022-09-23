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19 минут назад

Лавров на встрече с делегацией контактной группы ЛАГ заявил о генезисе украинского кризиса

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН информировал делегацию контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине о генезисе украинского кризиса.

Лавров заявил о генезисе украинского кризиса в ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота при поддержке ряда стран Запада в 2014 году и о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции. При этом было подчеркнуто, что безусловным приоритетом для нас является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, которая была подтверждена в ходе очередного заседания совета министров иностранных дел стран - членов ЛАГ в Каире 6 сентября этого года", - добавили в дипведомстве.

Лавров на встрече с делегацией Контактной группы ЛАГ по Украине высоко оценил сбалансированную позицию организации по украинскому вопросу.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Лига арабских государств,Генассамблея ООН,
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