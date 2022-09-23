Франция и Германия захотели провести переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, сообщает «Газета.ру».
Он обвинил страны Запада в затягивании боёв, заявив, что из Москвы «пытаются сделать агрессора», чтобы ослабить страну. Покрывают преступления украинского государства Германия, Франция и США, заявил российский министр, добавив, что Киев саботировал выполнение Минских соглашений, «лицемерно заявляя об их соблюдении». При этом западные государства «закрывали на это глаза». Глава российской дипломатии отметил, что в настоящее время Запад «накачивает Украину оружием, становясь стороной конфликта».
Глава МИД РФ также объяснил, что проведение референдумов о вхождении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «стало ответом на призыв Зеленского к русским уезжать из страны».
Коллеги Лаврова из Франции, Германии и одной из стран Северной Европы запросили с ним встречу на полях Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Лавров принимает участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН. Дипломат планирует провести около двух десятков встреч с лидерами и министрами разных стран.