Франция и Германия захотели провести переговоры с Лавровым

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Он обвинил страны Запада в затягивании боёв, заявив, что из Москвы «пытаются сделать агрессора», чтобы ослабить страну. Покрывают преступления украинского государства Германия, Франция и США, заявил российский министр, добавив, что Киев саботировал выполнение Минских соглашений, «лицемерно заявляя об их соблюдении». При этом западные государства «закрывали на это глаза». Глава российской дипломатии отметил, что в настоящее время Запад «накачивает Украину оружием, становясь стороной конфликта».

Глава МИД РФ также объяснил, что проведение референдумов о вхождении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «стало ответом на призыв Зеленского к русским уезжать из страны».

Коллеги Лаврова из Франции, Германии и одной из стран Северной Европы запросили с ним встречу на полях Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.