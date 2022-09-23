Глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине. Он заявил, что из Москвы «пытаются сделать агрессора». Министр также обвинил западные страны в затягивании боевых действий, чтобы ослабить Россию. Министры иностранных дел Франции и Германии запросили встречу с Лавровым, заявила представитель ведомства Мария Захарова после его выступления.

Главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и одной из стран Северной Европы запросили встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Об этом заявила в эфире «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. <…> Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — сказала дипломат.

Генассамблея ООН проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. У делегации России насыщенная программа, и в этой связи говорить об «изоляции» российской стороны некорректно, подчеркнула Захарова в интервью «Известиям».

«Вы меньше слушайте тех, кто заявляет об очередной волне изоляции. Это у них какие-то волны, это у них какая-то турбулентность, это их штормит, а у нас все стабильно. Я напомню, как буквально пару месяцев назад американцы отправляли письма с требованиями не фотографироваться с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, не позволять журналистам приходить на встречи. Это все было смешно», — сказала Захарова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже провел выступление на заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу. Глава МИД заявил, что из Российской Федерации «пытаются сделать агрессора», забывая об убийствах Киевом жителей Донбасса. Покрывают преступления украинского государства Германия, Франция и США, подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Киев «откровенно саботировал» выполнение Минских соглашений, «лицемерно заявляя об их соблюдении». Однако, сказал Лавров, западные государства «закрывали на это глаза».

Сейчас же Запад «накачивает Украину оружием, становясь стороной конфликта», добавил он.

«Особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того чтобы растащить и ослабить Россию», — сказал Лавров.

Запад сегодня выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», возмутился российский министр.

Лавров также объяснил, что проведение референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «стало ответом на призыв Зеленского к русским уезжать из страны».

«Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. <...> Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание»,— приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Владимир Зеленский 5 августа заявил, что считающим себя русскими жителям Донбасса не стоит там оставаться.

«Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию, мы русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорий. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии», — сказал тогда украинский президент.