Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры

Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и бен Сальман выразили удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях в Донбассе.
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с отмечаемым 23 сентября 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия.
Стороны обсудили тематику взаимодействия в ШОС в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнёра по диалогу.
Участники беседы дали высокую оценку усилиям двух сторон в рамках ОПЕК+. Также они подтвердили намерение и впредь придерживаться достигнутых договорённостей.
Стороны условились продолжать взаимодействие и личные контакты.
В июле Путин и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти.