Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры

Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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Путин и бен Сальман выразили удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с отмечаемым 23 сентября 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия.

Стороны обсудили тематику взаимодействия в ШОС в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнёра по диалогу.

Участники беседы дали высокую оценку усилиям двух сторон в рамках ОПЕК+. Также они подтвердили намерение и впредь придерживаться достигнутых договорённостей.

Стороны условились продолжать взаимодействие и личные контакты.