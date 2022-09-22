Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах

«Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек. Их отпускали домой и с пунктов сбора, и уже из воинской части», — отметил глава Бурятии.

В связи с этим он призвал всех призывников, не подлежащих мобилизации, своевременно информировать об этом представителей военкомата на пункте сбора и иметь при себе подтверждающие это документы. Также Цыденов добавил, что все, кто считает, что их призвали по ошибке, могут уточнить этот момент, позвонив по единому номеру 122, который начнет работать 23 сентября с 10:00.