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9 минут назад

Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал не подлежащих мобилизации россиян своевременно сообщать об этом призывной комиссии и подтверждать свои слова документально.

Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

Цыденов напомнил, что мобилизации не подлежат россияне «по каким-либо причинам не служившие» и имеющие четырех и более несовершеннолетних детей.

«Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек. Их отпускали домой и с пунктов сбора, и уже из воинской части», — отметил глава Бурятии.

В связи с этим он призвал всех призывников, не подлежащих мобилизации, своевременно информировать об этом представителей военкомата на пункте сбора и иметь при себе подтверждающие это документы. Также Цыденов добавил, что все, кто считает, что их призвали по ошибке, могут уточнить этот момент, позвонив по единому номеру 122, который начнет работать 23 сентября с 10:00.

Политика,Алексей Цыденов,
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