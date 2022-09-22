Лавров назвал виновных в безнаказанном поведении Киева

«Своей безнаказанностью киевский режим обязан, конечно же, западным кураторам – прежде всего Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план "Б"», – заявил Лавров во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.