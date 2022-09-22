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23 минуты назад

Лавров назвал виновных в безнаказанном поведении Киева

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в безнаказанности Украины виновата Германия, Франция и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров назвал виновных в безнаказанном поведении Киева
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«Своей безнаказанностью киевский режим обязан, конечно же, западным кураторам – прежде всего Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план "Б"», – заявил Лавров во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что Украина превратилась в «государство нацистского толка».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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