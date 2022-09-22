Кадыров возмутился обменом азовцев на Медведчука и 55 российских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил свое личое отношение к состоявшемуся накануне обмену пленных России и Украины, среди которых были командиры батальона «Азов» (запрещен в России).
«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь... Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен», — написал глава Чечни.
Кадыров считает неправильным тот факт, что Россия выполнила обмен на украинских условиях, а «передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой». При этом глава Чечни отметил, что его личное мнение не влияет на тот факт, что любой приказ Владимира Путина будет выполнен.
В Минобороны России до этого сообщили, что с подконтрольной Киеву территории вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона объявила о возвращении из плена 215 солдат, среди которых – иностранные наемники, приговоренные в ДНР к смертной казни, и военнослужащие ВСУ, включая командиров «Азова» (организация запрещена в России). Согласно информации The Guardian, среди вернувшихся в Россию – украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен пленными Российской Федерации и Украины является важным шагом для прекращения боевых действий.