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1 час назад

Эрдоган заявил о намерениях провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

ТАСС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерениях провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после визита в США.

Эрдоган заявил о планах переговоров с Путиным и Зеленским
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

"С 24 февраля мы при каждой возможности призываем Россию прекратить военные действия и вывести свои войска с Украины. Во время нашей последней встречи в Самарканде мы вновь высказали их. Мы выступили с различными инициативами как перед российским и украинским руководством, так и перед мировыми лидерами, чтобы открыть путь к миру. Мы будем продолжать наши усилия по обеспечению мира и стабильности в последующем процессе. Например, как только мы вернемся [из США], мы сразу же снова позвоним лидерам и продолжим с ними нашу телефонную дипломатию", - сказал турецкий президент в беседе с журналистами.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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