Эрдоган заявил о планах переговоров с Путиным и Зеленским

"С 24 февраля мы при каждой возможности призываем Россию прекратить военные действия и вывести свои войска с Украины. Во время нашей последней встречи в Самарканде мы вновь высказали их. Мы выступили с различными инициативами как перед российским и украинским руководством, так и перед мировыми лидерами, чтобы открыть путь к миру. Мы будем продолжать наши усилия по обеспечению мира и стабильности в последующем процессе. Например, как только мы вернемся [из США], мы сразу же снова позвоним лидерам и продолжим с ними нашу телефонную дипломатию", - сказал турецкий президент в беседе с журналистами.