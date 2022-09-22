Россия предостерегла Канаду от введения новых санкций

Российский МИД будет исходить из «принципа взаимности» в отношениях с Канадой. В ответ на введение новых санкций против граждан России последует введение ограничительных мер против канадцев. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В МИД уточнили, что Оттава с высокой долей вероятности будет расширять свой список персон нон-грата. Соответственно, Россия дополнит свой перечень.
Дипломаты уточнили, что сегодня, 22 сентября, уже ввели ограничительные меры против 87 канадских граждан.
В список попали общественные деятели, руководители регионов, высокопоставленные военные. В частности, в нем оказались гендиректор компании «Bombardier Inc.» Эрик Мартель, бригадный генерал Мартин Гро-Жан, политсоветник КУК Орест Закидальский, активистка Анжела Калита.