Дегтярев подписал указ о сохранении рабочих мест мобилизованным жителям Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление, согласно которому за призванными в рамках частичной мобилизации жителями региона сохранят рабочие места. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"За сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных государственных и муниципальных учреждений и организаций, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющими деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу сохраняется место постоянной работы", - сообщил Дегтярев.

Хабаровский губернатор отметил, что документ будет опубликован 23 сентября. Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что парламентарии прорабатывают поправки в российский Трудовой кодекс о защите трудовых прав граждан РФ, попадающих под частичную мобилизацию. По ее мнению, важно, чтобы мобилизованные сохранили за собой рабочие места.