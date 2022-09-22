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12 минут назад

Дегтярев подписал указ о сохранении рабочих мест мобилизованным жителям Хабаровского края

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление, согласно которому за призванными в рамках частичной мобилизации жителями региона сохранят рабочие места. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дегтярев подписал указ о сохранении рабочих мест мобилизованным жителям Хабаровского края
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных государственных и муниципальных учреждений и организаций, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющими деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу сохраняется место постоянной работы", - сообщил Дегтярев.

Хабаровский губернатор отметил, что документ будет опубликован 23 сентября. Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что парламентарии прорабатывают поправки в российский Трудовой кодекс о защите трудовых прав граждан РФ, попадающих под частичную мобилизацию. По ее мнению, важно, чтобы мобилизованные сохранили за собой рабочие места.

Политика,Инна Святенко,Михаил Дегтярев,Совет Федерации,
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