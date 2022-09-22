В Москве ответили на планы Евросоюза ввести новые санкции из-за референдумов

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов оценил планы Евросоюза (ЕС) ввести новые санкции против России в ответ на предстоящее проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Его слова передают «Известия».

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По словам сенатора, после референдумов в случае их успеха эти территории с высокой долей вероятности станут составной частью России. Кого, когда и как принимать в состав страны — это дело российских властей, подчеркнул Климов.

Он добавил, что властям ЕС необходимо заботиться о своих гражданах.

«И вот этот локомотив с безумным руководством тащит эти полмиллиарда на полных парах навстречу государственной границе к ракетно-ядерной сверхдержаве», — заключил сенатор.