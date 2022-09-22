В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
11 минут назад

МИД РФ поддержал предложение Байдена

Никита Бородкин

Министерство иностранных дел России поддержало предложение президента США Джо Байдена расширить Совет безопасности (СБ) ООН. Как сообщает ТАСС, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия сама давно высказывалась о наличии кандидатов в постоянные члены совета.

МИД РФ поддержал предложение Байдена по ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается», — заявил Рябков.

Он также отметил в общей тональности речи Байдена на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке «очередную претензию на доминирование в мире». По его словам, американский президент попробовал в очередной раз «всех построить в шеренгу».

США выступили за расширение состава Совбеза ООН

Напомним, что сейчас в Совбезе ООН пять государств являются постоянными членами — это Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Еще десять участников совета избираются по географическому принципу, однако обладают статусом непостоянных членов.

Политика,Сергей Рябков,Джозеф Байден,МИД России,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители