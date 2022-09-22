МИД РФ поддержал предложение Байдена по ООН

«Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, в пользу чего она высказывается», — заявил Рябков.

Он также отметил в общей тональности речи Байдена на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке «очередную претензию на доминирование в мире». По его словам, американский президент попробовал в очередной раз «всех построить в шеренгу».

Напомним, что сейчас в Совбезе ООН пять государств являются постоянными членами — это Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Еще десять участников совета избираются по географическому принципу, однако обладают статусом непостоянных членов.