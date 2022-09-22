В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
35 минут назад

Россия согласовала кандидатуру нового посла США

Алиса Селезнёва

Москва одобрила назначение Линн Трейси новым послом США в России. Об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Россия согласовала кандидатуру нового посла США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад»,- пояснил он.

При этом дипломат уточнил, что Вашингтон только недавно анонсировал выдвижение Трейси на должность посла.

20 сентября президент США Джо Байден официально заявил о своем намерении выдвинуть Линн Трейси на должность посла в России.

Посол США в России Салливан оставил должность и покинул Москву

Дипломат является специалистом по России, хорошо владеет русским языком. В 1986 году Линн Трейси получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза. В 1987-1990 годах проживала в Москве. С 2014 по 2017 год занимала должность замглавы посольства США в РФ. Сейчас она возглавляет американское диппредставительство в Армении.

Политика,Линн Трейси,Сергей Рябков,Джозеф Байден,МИД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители