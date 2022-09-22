Россия согласовала кандидатуру нового посла США

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад»,- пояснил он.

При этом дипломат уточнил, что Вашингтон только недавно анонсировал выдвижение Трейси на должность посла.

Дипломат является специалистом по России, хорошо владеет русским языком. В 1986 году Линн Трейси получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза. В 1987-1990 годах проживала в Москве. С 2014 по 2017 год занимала должность замглавы посольства США в РФ. Сейчас она возглавляет американское диппредставительство в Армении.