Россия согласовала кандидатуру нового посла США

Москва одобрила назначение Линн Трейси новым послом США в России. Об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад»,- пояснил он.
При этом дипломат уточнил, что Вашингтон только недавно анонсировал выдвижение Трейси на должность посла.
20 сентября президент США Джо Байден официально заявил о своем намерении выдвинуть Линн Трейси на должность посла в России.
Дипломат является специалистом по России, хорошо владеет русским языком. В 1986 году Линн Трейси получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза. В 1987-1990 годах проживала в Москве. С 2014 по 2017 год занимала должность замглавы посольства США в РФ. Сейчас она возглавляет американское диппредставительство в Армении.