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2 часа назад

СМИ: вице-губернатора Камчатки мобилизовали

Никита Бородкин

Вице-губернатора Камчатского края Сергея Миронова мобилизовали. Как сообщает издание «Кам-24», чиновник получил повестку и уже начал готовиться к сборам в армию.

СМИ: вице-губернатора Камчатки мобилизовали
Фото: kamgov.rukamgov.ru

В правительстве региона Миронов курировал министерство ЖКХ и энергетики, службу по тарифам и ценам, а также министерство транспорта и дорожного строительства.

По информации издания, он гордо воспринял возможность выполнить долг перед страной, поскольку считает себя патриотом. Отмечается, что у Миронова уже есть опыт спасения людей — во время работы в Якутии он защитил от нападения преступника 12-летнюю девочку.

Камчатские власти позже опровергли получение вице-губернатором края повестки. По их данным, Сергей Миронов в Москве.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Глава оборонного ведомства отмечал, что в армию собираются призвать 300 тыс. человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны. Призывные мероприятия начались с 21 сентября.

Политика,Сергей Шойгу,Сергей Миронов,Владимир Путин,Минэнерго России,
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